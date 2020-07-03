شعر/ في بلدي تغيير كل شيء  

قيس النجم ||
في بلدي تغيير كل شيء
هيكل إنسان صغير
حلمه بيت من الصفيح
بيض الصفائح
لا سود الصحائف
يلتمس تفاعلاً مع الخير
تأخذه الحسرة بعيداً
وتهجيه مجموعات نجمية
تسيء إليه
تتعمد خروج الحمم من بطونها
فتقتل الامل دون رحمة
أبي ... أمي .. أخوتي
خذوني معكم
لا أعرف الانتظار
أنواع الذكريات تدور في كوكب
تابع للألم
جزئيات الضمير تمترس وتفترس
فقير يئن شوقاً
للنزاهة
لكنه لم يجد سوى النفي والقتل
في بلدي تغيير كل شيء
إلا الموت
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