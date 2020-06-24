تهنئة بولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها

السيد واثق البدران
نزف اسمى آيات التهنئة والتبريك الى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولمرجعيتنا الرشيدة وكافة العلماء الاعلام والمؤمنين الكرام ذكرى ميلاد سيدة عش آل محمد فاطمة المعصومة سلام الله عليها
سائلين الله العلي القدير ان يرفع هذه الغمة عن هذه الامة ببركة صاحبة الذكرى كريمة البيت العلوي عليها وعلى آبائها الاف التحية والثناء
ولـتـبـاهـي بـفـاطم أرضُ قمٍّ
ولـهـا الـفـخر والثناء المكرّر
أصـبـحـت جـنّة الحياة وتُدعى
عـش آل الرسول في الدهر تذكر
حـوزة الـعـلـم في حماها تجلّت
وبـالأسـاطـين والمراجع تزخر
قـبـرهـا صـار مـوئلا وملاذا
وبـهـا كـل مـعـسـر يـتيسر
والـكـرامـات لا تـعدّ وتحصى
وبـهـا صـفـوُ كل عيشٍ مكدّر
كـأبـيـهـا باب الحوائج تُقضى
عـنـدهـا كـلّ حـاجةٍ تتعسّر
عـمّـهـا الـمـجتبى إمامٌ كريمٌ
وعـطـايـاهـا لا تحدّ وتحصر
وهـي تـدعـى كـريمةً دون شكٍّ
وعـلـى فـضـلها الكريمةُ تُشكَرْ
واسـمـهـا شاع في الأنامِ بفخرٍ
ولـهـا يـنـظـم الـمديح وينثر
شـأنـهـا قد سَمَى جلالا وقدراً
واجـتـبـاهـا الإله من عالم الذر
وحـبـاهـا حـلـما وقلبا صبورا
وجـمـيـل العقبى لمن قد تصبّر
شـأنـهـا شـان فـاطم بنت طه
فـهـي كـالنور واضح ليس ينكر
فـبـذي قـعـدةٍ بأوّل يومٍ ولدت
والـبـشـيـر صـاح وبـشّـر
هـي أُخت الرضا علي بن موسى
وأبـوهـا الإمام موسى بن جعفر
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