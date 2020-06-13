كُتَلْ سياسية..!  

غازي العدواني
كُتَلْ...كُتَلْ....كُتَلْ
أوّلَهُمْ يَعوق..ونسرا ثانياً ..وثالثاً هُبَلْ
إجتَمَعوا ليأكلوا رغيفنا ويسرقوا الأمَل
هُم هكذا ساستُنا لم يعرفوا الخجَلْ
كُلٌ يُمَثِلَ حِزبَهُ بالقولِ والعمل
ومنهمُ إغتنى
ومنهُمُ إبتنى
ومنهُمُ إشترى فِلَلْ
والشَعبَ أمسى عارياً ضحيةَ الدَجَلْ
قد سرقوا اصواتنا
وسوفوا شِعارنا
من دونما وَجَلْ
فسادَهُم قَد أزكَمَ الأُنوف
وعرّضوا البِلادَ للحتوف
كُلٌ لهُ مِزمارَهُ
وبعضَهُم دفوف
أكثرهم غنّى على ليلاه
ونحنُ صِحنا كلنا أُواه
كُتَلْ...كُتَلْ...كُتَلْ
أَولهُم يعوق..ونسرا ثانياً..وثالثاً هُبَلْ
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