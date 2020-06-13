الشعر

شعر/ سبايكر..نِم قرير العين يا ولدي  


سامي  التميمي ||

 

بموتك أطفأت كل النيران .

وهربت كل وحوش الأرض والجرذان .

كنت قربان للحب والأخوة .

والعرق والطائفة وكل الأديان .

 

كان خوفي عليك كبير .

كان سهري عليك طويل .

كان أملي بك كبير .

لم تخدلني يوما .

كنت كبيرا .

كنت عزيزا .

كنت قويا .

كنت بطلا .

 

نعم حزينة لفراقك .

لكني فخورة بتضحيتك.

فليس كل الموت يعني موتاُ.

فبعضهم ماتوا  .

عندما ماتت .

ضمائرهم .

أخلاقهم .

رجولتهم .

شهامتهم .

أنسانيتهم .

 

نِم . قرير العين .

فليس كل النوم يعني نوماً.

فبعضهم نيام .

طول الدهر .

لم. . ولن  يستفيقوا .

نِم . ياولدي

وأعلم .

أن هذه الأرض .

أنجبت  نساءاً ورجالاً .

كواكباً ودرراً .

تعلو .

هناك بعيداً .

في السموات .

 

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