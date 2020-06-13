شعر/ سبايكر..نِم قرير العين يا ولدي  

سامي التميمي ||
بموتك أطفأت كل النيران .
وهربت كل وحوش الأرض والجرذان .
كنت قربان للحب والأخوة .
والعرق والطائفة وكل الأديان .
كان خوفي عليك كبير .
كان سهري عليك طويل .
كان أملي بك كبير .
لم تخدلني يوما .
كنت كبيرا .
كنت عزيزا .
كنت قويا .
كنت بطلا .
نعم حزينة لفراقك .
لكني فخورة بتضحيتك.
فليس كل الموت يعني موتاُ.
فبعضهم ماتوا .
عندما ماتت .
ضمائرهم .
أخلاقهم .
رجولتهم .
شهامتهم .
أنسانيتهم .
نِم . قرير العين .
فليس كل النوم يعني نوماً.
فبعضهم نيام .
طول الدهر .
لم. . ولن يستفيقوا .
نِم . ياولدي
وأعلم .
أن هذه الأرض .
أنجبت نساءاً ورجالاً .
كواكباً ودرراً .
تعلو .
هناك بعيداً .
في السموات .
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