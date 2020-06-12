شعر/ سبايكر..حينما رموا كفوف العباس بالنهر,,!  

احمد لعيبي ||
في سبايكر...
رموا كفوف العباس بالنهر
و رضت الخيل صدر الحسين..
واحترقت خيمة زينب..
وانسكبت قدور الطبخ في المواكب..!
في سبايكر ..
قصت الصغيرات ظفائرهن
وتمددت الامهات في المقابر على جثث لم تصل للان للمقبرة..
وشاغت قلوب الاباء وانحنت ظهورهم ..
و في ليلة الفقد صار عمر الفاقدات دهر..!
في سبايكر..
قتلوا احلام الامهات
ورملوا العاشقات ..
في سبايكر ...
مات الورد
عندما تقاتل الفلاحون على الشوك..!
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