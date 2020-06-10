الشعر

لسان الحال (قصيدة رداً على حملة التهريج التي طالت سماحة الشيخ جلال الدين الصغير )


قصيدة رداً على من شن حملة ضد سماحة الشيخ المجاهد جلال الدين الصغير اعزه الله

بعنوان ** لسان الحال **

شُتمْتُ و لَسْتُ بالذي يُشْتَمُ ** و ظُلِمْتُ و لَستُ أولَ مَنْ يُظْلَمُ

وسيقَتَ الى الناس عني بزور ٍ مقائلاً **يرى الله ما قالوا ويسمعُ ما ذَمُ

وقالوا لشعبي ما يُقالُ ولم أقُلْ ** لَعَمْرُكَ هاجت بالسُباب ِ إذا عُموا

تَمَهَـلْ أيا شـتّامَ قَبل شَـتيمَة ** تُرامي بها مثلي لعـلـكَ تَـندمُ

وايقن بها قولاً وأكّد مقالتي ** وكُنْ مِثلَ حِصّيف ٍ ذوي العَدل ِ أعظَمُ

فما ضَرَّ شَتّامي إذا كان حِلْمه ** بصيراً وبالاقوال ِ بحثاً فَيَسْلَمُ

أذى ذو الفتـنةِ الحمراء سَعْيَهُمْ ** الى سفكِ قانِ الناس كُلٌ فيُجْرِموا

نَسوا قولَ ربي يومَ قالَ مقالةً ** بأنّ َ إفتِتانَ الناس اسْفَك مِنْ دَمُ

فيا شَعْبَ قَلبي لا يجُرَكَ كاذِبٌ ** بقول ٍ كذوب ٍ لم اقُلْهُ فَـتوهَمُ

لَعَمْرُكَ ربي مُجزياً كُلَ صادق ٍ ** بفضل ٍ يليقُ وهيبةً ومَكارِمُ 

ويأتي لهُ الناسُ حشراً فيُسْئلوا ** ألا اينَ ذاك القولُ هيا تَكلموا

فلا يُترَكَ العَبدُ الظلومُ بظُلمه ِ ** ولا يُترَكُ المظلومُ فيما يُظلموا

قصوراً من الصَبر شِدناها بحكمتنا **وشادَتْ ذوي الكّذّاب ِ قصراً سيُهدمُ

فصبراً ثُمَّ صبراً يا كُنازَة َ كُنْزَتي ** سيأتي الينا عن قريب ٍ قائمُ 

ليبسطَ عَدلاً غاب عنا مُقامَهُ ** ويُقْسِطَ بين الناس والشرّ يَـلجِمُ

إلهي اليكَ النَفسُ رامتْ لقاءها ** و هامت بواديكَ يَصْرُخُ كاتمُ

تلطَّف بشعبي ان يخوض غمارها **بجهل ٍ يُقادُ لبُغية ٍ رامها مُجرمُ

وزِدْ يا الهي في السكينة َ شعبنا ** فقد ذاقَ طَعْمَ الويل ِ ظُلْماً يُغْرَمُ

بقلم الشاعر د . وعد السماء الحسيني 

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