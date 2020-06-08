شعر/ عنصريّة ..

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عبدالله الذيب .......... ارفع رجليك الحمقاء عنّي.... انّي افتقد الغد ْ ... ارفع رجليك عنّي يا مستشرق امس ْ وافهمني ?? إن لم تفهم ْ بعد ْ !! إنّي إنسان ٌ مثلك َ حرٌّ ... انّي لست ُ بِعبد ْ لنْ يُمحى تاريخي بالقتل... او حتى بالخنقْ !! لن استغني َ عن تربةِ أجدادي يوماً لن استبدلها قط ْ... سقف السلطة ينهد ْ وجدار القصر الابيض اسود ْ وبه مؤتمر ٌ يعقد ُ...في جيفة ُحقد ْ ارفع رجليك عنّي. ياجلاّد تراْمب ارفع رجليك عنّي.... فغدي ثورة ُ جِد ْ ارفع ظلمك عنّي ... سيفي يرسم نصراً ودمي يذرف مَجد ْ فالتفهم ْ ... يا احمق !! لن أنسى أرضي يوما ً ...وبها بصمةُ خد ْ هذا عشّي عندي ...اغلى من تمثال الحرية ْ فارفع رجليك عنهُ يا مستعمر عُشّي !! لن يستوطن فرشي رجلٌ وَغد ْ عشّي شعر ٌ سيالٌ جَعد ْ عشّي بركانٌ يقذفُ نارا ً سوداء ٌ ْ لا يخشى فيها الرد فاحذرني ...إن لم تحذر بعد ْ فاحذرني ...إن لم تحذر بعد ْ