الشعر

شعر/ ونظرت الى اصبعي الذي تورم..  


احمد لعيبي ||

 

اول مرة قالت لي

معلمة الدرس ..

إكتب اسم الرئيس

 

كتبه بالخطأ...

صدم حسيين..!!!

 

كان هناك مشرف تربوي

يرتدي بدلة زيتونية وبيده عصا ..

 

قال لي هات اصبعك

ضع الطباشير بين اصابعك

اكسر الطبشور...

 

كانت اصابعي الصغيرة

تزرقُ من الضغط على الطبشور

وكانت خدود المشرف تحمرُ من الضحك..!!

 

في نهاية الدرس

قالت لي المعلمة ...

كيف تخطأ بكتابة اسم الرئيس

الذي لا يخطأ في شيء..!!

 

نظرت الى صديقي الذي يجلس

الى جانبي وكان يلبس الاسود

ولم يمض على استشهاد والده

اسبوع بالحرب التي قادها الرئيس الذي

لا يخطأ..!!..

 

ونظرت الى اصبعي الذي تورم..

ومنذ ذلك اليوم لم يخطأ

الرئيس ويجلس الصغار مثل

صديقي اليتيم ..!!

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ ونظرت الى اصبعي الذي تورم..  
شعر/ طعم الحرية ..
الشاهد الشهيد
نداء لإنقاذ الأرض والإنسان
رمضانيات عبد الهادي الحكيم ثانيا النوال الخضل
رمضانيات عبد الهادي الحكيم صلاة الحب
فتية الله ....  
صرخة ُ مسلم
أميرُ المَوَاخِير
رِدَّة ٌفي الحَرَمِ
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك