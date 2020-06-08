شعر/ ونظرت الى اصبعي الذي تورم..  

احمد لعيبي ||
اول مرة قالت لي
معلمة الدرس ..
إكتب اسم الرئيس
كتبه بالخطأ...
صدم حسيين..!!!
كان هناك مشرف تربوي
يرتدي بدلة زيتونية وبيده عصا ..
قال لي هات اصبعك
ضع الطباشير بين اصابعك
اكسر الطبشور...
كانت اصابعي الصغيرة
تزرقُ من الضغط على الطبشور
وكانت خدود المشرف تحمرُ من الضحك..!!
في نهاية الدرس
قالت لي المعلمة ...
كيف تخطأ بكتابة اسم الرئيس
الذي لا يخطأ في شيء..!!
نظرت الى صديقي الذي يجلس
الى جانبي وكان يلبس الاسود
ولم يمض على استشهاد والده
اسبوع بالحرب التي قادها الرئيس الذي
لا يخطأ..!!..
ونظرت الى اصبعي الذي تورم..
ومنذ ذلك اليوم لم يخطأ
الرئيس ويجلس الصغار مثل
صديقي اليتيم ..!!
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