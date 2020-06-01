الشعر

شعر/ طعم الحرية ..


 

 

سامي التميمي ||

 

للحرية طعم كبير .

لاتترجمه الكلمات .

ولاترسمه اللوحات .

ولاتستوعبه العبرات .

هو . بكاء قروي . وصرخة مدوية .

تعلو كل الصرخات .

هو  . مطر مجنون . يغسل كل الذنوب .

ويمسح كل الأهات .

هو أنشودة  .

لم  . يكتب كلماتها شاعر .

ولم .  يضع لحنها  موسيقار .

هي ثورة الجياع .

هي ثورة المحرومين .

هي ثورة من :

همشوا .

وأبعدوا .

وسجنوا وقتلوا .

وصاروا  ..

يتسوّلون يبيعون  ويفترشون الطرقات .

هل

سمعتم

أو قرأتم

عبر ّ الأزمنة والقرون الغابرة .

بأن طريق الحرية .

معبدًً وسهلاً.

لا .. ياسادة

بل . كان كسراً للقلاع والحصون

كان أغراقاً للسجون .

كان قطع الألسنة .

وأقلاع للعيون .

كان سيل للدماء .

ومقابر للمتون  .

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ طعم الحرية ..
الشاهد الشهيد
نداء لإنقاذ الأرض والإنسان
رمضانيات عبد الهادي الحكيم ثانيا النوال الخضل
رمضانيات عبد الهادي الحكيم صلاة الحب
فتية الله ....  
صرخة ُ مسلم
أميرُ المَوَاخِير
رِدَّة ٌفي الحَرَمِ
إلى شعراء الحجاز
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك