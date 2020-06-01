شعر/ طعم الحرية ..

سامي التميمي ||
للحرية طعم كبير .
لاتترجمه الكلمات .
ولاترسمه اللوحات .
ولاتستوعبه العبرات .
هو . بكاء قروي . وصرخة مدوية .
تعلو كل الصرخات .
هو . مطر مجنون . يغسل كل الذنوب .
ويمسح كل الأهات .
هو أنشودة .
لم . يكتب كلماتها شاعر .
ولم . يضع لحنها موسيقار .
هي ثورة الجياع .
هي ثورة المحرومين .
هي ثورة من :
همشوا .
وأبعدوا .
وسجنوا وقتلوا .
وصاروا ..
يتسوّلون يبيعون ويفترشون الطرقات .
هل
سمعتم
أو قرأتم
عبر ّ الأزمنة والقرون الغابرة .
بأن طريق الحرية .
معبدًً وسهلاً.
لا .. ياسادة
بل . كان كسراً للقلاع والحصون
كان أغراقاً للسجون .
كان قطع الألسنة .
وأقلاع للعيون .
كان سيل للدماء .
ومقابر للمتون .
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