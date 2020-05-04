فتية الله ....  

قيس النجم/ العراق
حشد الله كشر الأنياب
في وجه طاغوت الكفر
نزعوا الخوف من صدورهم
زرعوا الأمان
قصة لا تبدأ
بكان يا ما كان
بل هي وليدة اللحظة والآن
هم رسالة من الله
لعباد الله
فتيتة الله
آمنو بربهم بدينهم بمعتقدهم
انتصروا بعد أن جزعوا
بل انتفضوا بعد أن تعبوا
على مذابح الموت واقفين
لا يهابون الموت
الف بستان رسموا للورد
هم رجال الحشد
أمان الغد وما بعد غد
سلاماً لكم يا شهدائنا الاحياء
تعجز الكلمات
يخجل الألف ويستجد بالياء
مَنْ هؤلاء ... أبطال أشداء
رجال الحشد الأنقياء
3/أيار/ 2020
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