100يوم على فقد الشايب وصاحبه  

احمد لعيبي
طريق المطار صار مهجورآ..
الطائرات توقفت..
المطارات أقفلت ..
التجاعيد ملئت قلوبنا ووجوهنا ..
كم كان الموت مسرعآ..
وكم كان الشايب فرحآ به..
كان الموت يسير بسرعة الضوء
والشايب يسير بسرعة الحش..د..
في ليلة الإستشهاد..
كان الوجع يملأ الطرقات
وكان الموت يحتضن الحياة..
وانسكب ماء دجلة والفرات ..
مهلآ مهلآ..
فالطريق طويل ونحن قصار
الطريق طويل وفي العراق نار
الطريق طويل والحمائم هجرت الغار..
يا دواء الوطن
والعراق مليء بالامراض ..
كم جرحا بالقلب تركتم
كم ذكرى ..
كم آه .....
كم حسرة ..
100يوم ونحن بلا انتم
100انقلبت معادلات العالم
100يوم تغيرت موازين القوى
100يوم تعرت وجوه العالم المتحضر..
100يوم والسماء تعزي الارض بجنودها..
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