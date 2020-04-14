الشعر

100يوم على فقد الشايب وصاحبه  

45 2020-04-14

احمد لعيبي

 

طريق المطار صار مهجورآ..

الطائرات توقفت..

المطارات أقفلت ..

التجاعيد ملئت قلوبنا ووجوهنا ..

 

كم كان الموت مسرعآ..

وكم كان الشايب فرحآ به..

كان الموت يسير بسرعة الضوء

والشايب يسير بسرعة الحش..د..

 

في ليلة الإستشهاد..

كان الوجع يملأ الطرقات

وكان الموت يحتضن الحياة..

وانسكب ماء دجلة والفرات ..

 

مهلآ مهلآ..

فالطريق طويل ونحن قصار

الطريق طويل وفي العراق نار

الطريق طويل والحمائم هجرت الغار..

 

يا دواء الوطن

والعراق مليء بالامراض ..

 

كم جرحا بالقلب تركتم

كم ذكرى ..

كم آه .....

كم حسرة ..

 

100يوم ونحن بلا انتم

100انقلبت معادلات العالم

100يوم تغيرت موازين القوى

100يوم تعرت وجوه العالم المتحضر..

100يوم والسماء تعزي الارض بجنودها..

 

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100يوم على فقد الشايب وصاحبه  
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