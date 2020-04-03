الشعر

شعر/ رسالة الى صاحب الزمان..

53 2020-04-03

 

أحمد لعيبي

 

السلام عليك سيدي ورحمة جدك

وبركاته..

سيدي ..

 

أعلم انني لا استحق شرف نداءك

ولكني اعلم انك تتألم لحالنا وتنظر

إلينا وقلبك الرحوم ينبض بالفيض.

عاديات الزمن كسرت ظهورنا وأعداءك

كسروا ويكسرون قلوبنا وانت ترى...

 

كل العالم يأوي الى ركن شديد..

كل دولة وجماعة وحزب ..

ونحن لا نعرف مأوى غيرك..

يطردنا الناس ونطرق بابك..

يتآمر علينا المنافقون ونلوذ بك

يفتك بنا المرض وعيننا عليك..

 

انا اعلم ان قلبك يحترق ..

واعلم انك تتعثر بعباءتك صباحا ومساءا

بين ضريح جدك وعمك وابيك

وعينك تدمع صوب قباب عمتك زينب ..

 

واعلم انك محاط ببلاء ..

يؤلمك الضلع..

يؤلمك السبي ..

يؤلمك الكف ..

يؤلمك صوت الصغار..

يؤلمك منظر الخيام..

يؤلمك صراخ الرضيع..

 

سيدي ...

هذه اكفنا وقلوبنا تتوجه الى الله والوسيلة انت..

لا الحكام انصفونا...

ولا الاطباء انقذونا..

ولا الاقربون انصفونا...

 

نضج اليك اذا لا يسمع ضجيج الفقراء سواك

نضج اليك ونحن في عصر الاقوياء

وربك وانت الاقوى..

نقسم عليك بشربة الماء

التي رماها العباس من كفه..

 

نقسم عليك بنظرة الحسين

صوب خيمة زينب وهي تحترق..

نقسم عليك بسرعة السهم

الذي احتضن رقبة الرضيع..

نقسم عليك بالتي تخلت عن اسمها

من اجل جدتك..

نقسم عليك بالمسمار الذي

كسر باب الله ..

 

نقسم عليك بالدماء التي سالت

في المطار..

نقسم عليك بحق دم الشايب وصاحبه

وحسرتنا عليهم..

نظرة قريبة يا عين الله

 

 

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