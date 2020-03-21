الشعر

شعر/ يا اهل الجود


مجيد الكفائي

 

‏‎بدمعٍ منهمرٍ

‏‎وآه

‏‎قلب ٌ

‏‎يرسلُ للجوادينِ

‏‎دُعاه

‏‎حبكما حصنه

‏‎ان ذات دهر

 رماه

‏‎وحبكما حصنه

‏‎ان شح به قوم

‏‎او زمان

 ازدراه

‏‎حبكما منجاته

‏‎ان ضل َّفي يوم

‏‎هداه

‏‎حبكما كل

‏‎بضاعته

‏‎ليس في خرجِهِ

‏‎الاه

‏‎يبكي دماً

‏‎ان ذكرتْ سلال

‏‎القيد ِ

‏‎وأن ذكر الجسر

‏‎عقله تاه

‏‎بأبي من نودي

‏‎على جنازته

‏‎غلمان ٌ

‏‎ورب العرش ِ

بكاه

‏‎بأبي من قضى

‏‎حياته

‏‎بطامورة

‏‎غير عين الله

‏‎لاتراه

‏‎ابكيه

وابكي الجواد

‏‎كما بكيت عيني

‏‎رضاه

‏‎احبهم

واحب آل هما

‏‎ومن احبهم

‏‎في القلب سكناه

‏‎ولله ابرئ من كل

‏‎شأنىء لهم

‏‎ومن بغضه

‏‎و ( بغضاه)

‏‎سلام على موسى

‏‎سمي الكليم

‏‎وشبيهه

‏‎كرماً وجاه

‏‎سلام على

 جواد الأئمة الذي

‏‎بالكرم عرفت

‏‎يداه

‏‎سلام عليكما

‏‎ارسلها

‏‎من قلب

‏‎ال البيت هواه

‏‎يهواكمو

‏‎وليس غيركم

‏‎جوازه

‏‎ان تعطلت

‏‎على الصراط

‏‎يمناه

‏‎بقلبه حاجات

‏‎ومنى

‏‎بحضرتكما

مستجديا

‏‎مد يداه

‏‎فاشفعا لمحب لكما

‏‎صرف الدهر 

‏‎أذاه

‏‎واكرموا كلمات

‏‎حلت

‏‎بشباككما ضيفا

‏‎إلا

ان الضيف َ

‏‎كرم رجاه

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