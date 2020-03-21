شعر/ يا اهل الجود

مجيد الكفائي
بدمعٍ منهمرٍ
وآه
قلب ٌ
يرسلُ للجوادينِ
دُعاه
حبكما حصنه
ان ذات دهر
رماه
وحبكما حصنه
ان شح به قوم
او زمان
ازدراه
حبكما منجاته
ان ضل َّفي يوم
هداه
حبكما كل
بضاعته
ليس في خرجِهِ
الاه
يبكي دماً
ان ذكرتْ سلال
القيد ِ
وأن ذكر الجسر
عقله تاه
بأبي من نودي
على جنازته
غلمان ٌ
ورب العرش ِ
بكاه
بأبي من قضى
حياته
بطامورة
غير عين الله
لاتراه
ابكيه
وابكي الجواد
كما بكيت عيني
رضاه
احبهم
واحب آل هما
ومن احبهم
في القلب سكناه
ولله ابرئ من كل
شأنىء لهم
ومن بغضه
و ( بغضاه)
سلام على موسى
سمي الكليم
وشبيهه
كرماً وجاه
سلام على
جواد الأئمة الذي
بالكرم عرفت
يداه
سلام عليكما
ارسلها
من قلب
ال البيت هواه
يهواكمو
وليس غيركم
جوازه
ان تعطلت
على الصراط
يمناه
بقلبه حاجات
ومنى
بحضرتكما
مستجديا
مد يداه
فاشفعا لمحب لكما
صرف الدهر
أذاه
واكرموا كلمات
حلت
بشباككما ضيفا
إلا
ان الضيف َ
كرم رجاه
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