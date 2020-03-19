شعر/ الو يا حشد..!

أحمد لعيبي
ضع الكمامة على قلبك...
قبل ان تضعها على وجهك
فإن القلوب تمرض ايضآ..!!
يا حشد ..
يا حشد..
الو..
الو...
يا حشد...
يا حشد....
الو ..الو..
عذرآ الحشد مشغول بالدفاع عن الوطن والشرف والمقدسات ..
أعد الاتصال بعد ان تنتهي المعركة ..!!
فليس له وقت للرد على التفاهات واولاد الرفيقات
والشامتين .
فقدنا الرجل الأشيب المتحشد..
فقدنا المحيط الابيض الهادئ..
فقدنا قارة الحشد..
فقدنا جمال ...
كان جَمالُ جمال جمالا طبيعيا
لا تنفع مع غيره كل عمليات التجميل ..
اليد ........
التي كانت تلامس رؤوس المقاتلين ..
وتدافع عن حقوقهم
لا زال البحث عنها جاريا
في شارع المطار ...!!
كف الشايب لم يجدوها ..
لعلها طارت فوق راس يتيم ..!!
يا كف أمي ..
الذي صار بلا اصابع..
يا باب دارنا القديم..
الذي كانت..
تعصف به الريح..
يا كل تجاعيد وجهي ..
يا كل بياض شعري ..
يا كل عصفة ريح..
يا كل المطر والارض بلا يابسة ..!!
يا اول سيارة دهستني وانا اقف بأشارة الحب
يا اول قطار مضى بالقرب مني وانا كنت انتظره..
يا اول ساعة في يوم كانت كل احداثه عاجلة...
كل الالوان تغيرت في عيني..
كل طعم لم يعد مثل السابق..
المرارة تأكل مرارتي ..
والحسرة تغتال حسرتي..
ما بال كل الطرق موحشة..
ما بال كل الازقة ضيقة ..
في وطننا الموجوع ...
نموت بالسكتة القلبية..
ونموت واقفين مثل نخلة في صحراء منسية
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