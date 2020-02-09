الشعر

مرحبا بالتَّشَيُّع


عبد الله ضراب الجزائري

بنو مردخاي استحوذوا على المذهب السنّي وحوّلوه إلى مظهر للهوان والخيانة والعمالة والكراهية والفساد والتّخلف والعار، والقصيدة خطوة نحو كشف المستور وإنصاف المغدور .

***

تَشَيَّعَتِ الشَّجاعةُ والسَّجايا ... وكُبْكِبَتِ الجماعةُ في الدّنايا

مقاومةُ العدوِّ لها حُسينُ ... تُؤكِّدُها الوقائعُ والنَّوايا

بلادُ الفُرْسِ يحكمها رجالٌ ... وأرضُ البيتِ تحكمها البغايا

أتقنعني بأنَّكَ أهلُ حقٍّ ...ومنك الذلُّ ينبعُ والبلايا

عرفتك بالحقائق لست أهذي ... فسنَّتك الخيانة ُوالرَّزايا

لقد شوَّهتَ دين الله عمْداً ... ونفَّرتَ الخلائقَ والبراياَ

يهودي حقود صار يؤذي ... شريعتنا الجميلة بالسَّبايا

هو الصُّهيون أصلا وانبطاحاً ... تشَعْشَعَتِ السَّرائرُ والخفاياَ

فيا وَغْداً تديَّنَ بانْبِطاحٍ ... فيركبه الصَّهاينُ كالمطاياَ

تفطَّنْ فالحقيقة ُفي وضوحٍ ... وتعكسها الوقائعُ كالمَرَايا

تَمَرْدُخُكَ الغَبِيُّ هوانُ نَفْسٍ ... ودينٍ، وانهيارٌ في المَزَايا

تصفَّحنا الكتابَ لعلَّ فيهِ ... مَعاذيرَ الخيانةِ والخطاياَ

فيا رهطَ المهانة ما وجدنا ... سوى عزًّا يُسوَّرُ بالمناياَ

إذا كان التَّشيُّعُ عزَّ دينٍ ... فأهلا بالتَّشَيُّعِ في الحناياَ

ألا بُعداً لجهل بني سعودٍ ... طريقتنا التَّشيُّعُ والزَّواياَ

مقاومة ٌوحبٌّ وارتباطٌ ... بآلِ البيتِ أوديةِ السَّجاياَ

 

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