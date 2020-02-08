شعر/ اطمئني ام البنين

مجيد الكفائي
اتبكي
لحزنٍ عينكِ
ام قلبكِ
منه يعتصرُ
ام ....عذرًا
ظننت فرسانك
في نصرته قصروا؟
حاشهمو سيدتي
اولاد علي همو
ابناء ابيهم
اذا حمى
الوطيس شمروا
ضربوا
الف خرطوم
والف فيل
دمروا
كأنهم
صنو النبي
البطين
ان صاحوا
او زمجروا
شهدت كربلاء
صولاتهم
وفيها الف مرة
كبروا
ظل الحسين
مبتسما
وظلهم سوره
وما انكسرَ
الا حين
انكسروا
فأطمئني سيدتي
وفوا بعهدهم
أنجال علي
وبدمائهم
تطهروا
فدعي قلبك
يسكن
فانهم في العراء
ثلاثًا ما قبروا
هنا اشلاء جسد
وهنا راس
لم يزل
للعلقمي
ينظرُ
وهنا علم هوى
وهناك سواعد
واكف بتروا
كفاك بهم
فخرًا
انهم
بالموت لابالحياة
افتخروا
لا تسألي عنهم
فقد خبرتي
سيرتهم
سيرة فرسانٍ
لا فروا
ولا اسروا
بل تقطعوا بالسيوف
وبالدماء تعطروا
قفي شامخة
منتصبة
فالبنين يا امهم
ملاحما
قد سطروا
وقولي لصبيان أمية
على مدى التاريخ
سننتصرُ
ويخرج الطالب
حتما
حين رب العرش
يأمرُ
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