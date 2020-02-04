شعر/ يا سيد الرصاص

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الى روح الشهيد ابو مهدي المهندس
ثلاثون يومآ مضى على فقدك..
وألف جرح حي فينا ..
ثلاثون ليلة ظلماء
تلطخ ضوء النهار بالدماء..
يا سيد الرصاص ..
رحيلك رصاصة في القلب..
نبحث عن وجهك كل يوم ..
نبحث عن صوتك ..
نبحث عن ابتسامتك..
عن بياض قلبك وشعرك ..
لا أحد فينا يصدق انك رحلت..
لا احد فينا يصدق انك مضيت
لا احد منا لم تترك بقلبه حسرة ..
يا رحيل العيد ..
يا رحيل البسمة..
يا رحيل السكر..
يا رحيل الملح..
يا رحيل الفرح...
كم يتيمآ تركت في عراق اليتامى ..
يا أبا مهدي ..
يا ايها المهندس..
يا جمال ..
يا ابا الرجال ..
كل لحظة بدونك تبدأ المعركة ..
بين طيفك وفقدك..
ونلطم مثل صبية صغار
في اول ليلة من عاشور..
نلطم بصدق ..
ونصرخ بعمق ..
وثلاثين فقدك ..
كبرت ثلاثين عامآ و سبع آهات
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