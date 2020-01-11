شعر/ لو تدري؟  

مجيد الكفائي
يا أبتِ
لو تدري
ما الذي جرى
وطنٌ
يباع ويشترى
غمامٌ
كل يوم
يمطرُ
دماً احمرا
والدجال
ذاك الذي
قلتَ عنه
الاعورا
اليوم لساعدهِ
شمرا
لم يكن بعينٍ
واحدةٍ
بألف عينٍ
اليوم ظهرا
يختالُ بسيفهِ
وسط الجموعِ
والموتُ يقتفيهِ
اثرا
هرولتْ نحوهُ
غربانْ وحميرٌ
تستجدي رضاهُ
فاشترى
باعوهُ وطناً
أبطالاً
أسوداً
فكانوا الأخسرا
ياابتِ
لوتدري
ما الذي ارى؟
يا ابتِ
لو تدري بشاعةَ
ماجرى
سارية كسرتها
الريح ْ
آلامٌ ، ارواحٌ
دمٌ سفيحْ
كل يومٍ
هنا المْ
كل يوم ٍ
يسقط
علمْ
جوعْ ، صراخٌ
عدمْ
ونساءٌ تعولُ
وتصيحْ
كأنَ العراق أبداً
لن
يستريحْ
يا أبت ِ
لوتدري
ماذا جرى
نجوم هوتْ
الشمسً انكدرتْ
قبورٌ حوتْ
رجالا كبارا
ابطالْ
اسودْ
اصبحوا تحت الثرى
ياأبتِ
لو تدري
ما الذي جرى
يا أبتِ
بغداد تبكي وتنتحبْ
الريح الصفراء
للارواحِ تستلبْ
والقوم ينتظرون
النهارا
لازالوا
لازالو الى الان حيارى
كانهم سكارى
كأن الحق لم يتضحْ
كأن الظالم لم يستبحْ
مقدسات وقيم
وآثارا
اجزم ابي
ان القوم سكارى
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