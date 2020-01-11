الشعر

شعر/ لو تدري؟  


مجيد الكفائي

 

يا أبتِ

لو تدري

ما الذي جرى

وطنٌ

يباع ويشترى

غمامٌ

كل يوم

 يمطرُ

دماً احمرا

والدجال

ذاك الذي

قلتَ عنه

الاعورا

اليوم لساعدهِ

شمرا

لم يكن بعينٍ

واحدةٍ

بألف عينٍ

اليوم ظهرا

يختالُ بسيفهِ

وسط الجموعِ

والموتُ يقتفيهِ

اثرا

هرولتْ نحوهُ

غربانْ وحميرٌ

تستجدي رضاهُ

فاشترى

باعوهُ وطناً

أبطالاً

أسوداً

 فكانوا الأخسرا

ياابتِ

 لوتدري

ما  الذي ارى؟

يا ابتِ

لو تدري بشاعةَ

ماجرى

سارية كسرتها

الريح ْ

آلامٌ ، ارواحٌ

دمٌ سفيحْ

كل يومٍ

هنا المْ

كل يوم ٍ

يسقط

علمْ

جوعْ ، صراخٌ

 عدمْ

ونساءٌ تعولُ

 وتصيحْ

كأنَ العراق أبداً

 لن

يستريحْ

يا أبت ِ

لوتدري

ماذا جرى

نجوم هوتْ

الشمسً انكدرتْ

قبورٌ حوتْ

 رجالا كبارا

ابطالْ

اسودْ

اصبحوا تحت الثرى

  ياأبتِ

لو تدري

ما الذي جرى

يا أبتِ

بغداد تبكي وتنتحبْ

الريح الصفراء

للارواحِ تستلبْ

والقوم ينتظرون

النهارا

 لازالوا 

لازالو الى الان حيارى

كانهم سكارى

كأن الحق لم يتضحْ

كأن الظالم لم يستبحْ

مقدسات وقيم

 وآثارا

اجزم  ابي

ان القوم سكارى

ــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ لو تدري؟  
رثاء البطل الشهيد قاسم سليماني
تحيّة لإيران من مواطن سني جزائري
شعر/ رُدّي  على  الأعقاب  يا  أمريكا
شعر/ وترجَّل "المُرْعِب" عن جواده
شعر/ حشدك باقيا
مرثية العاشقين
شعر/ لن يركع رأس الحشد ..!
شعر/ ما زال مرعوبا
شعر/ هما كفين لا ثالث لهما..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك