رثاء البطل الشهيد قاسم سليماني

عبد الله ضراب الجزائري

هذه القصيدة كتبها شاعر سُنِّي رثاء للبطل الشهيد قاسم سليماني لأنّه سقط في ميدان الشّرف والمقاومة بصواريخ الغدر الصهيونية مما يثبت انّه كان من أهل الحقِّ وعلى طريق الحق.

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اللهُ أعْلَى شأنَكم يا قاسمُ ... قد كنتَ تُصلحُ في الحِمى وتُقاومُ

حتَّى أتتكَ منيَّةُ الغدرِ التي ... أهوى بها ذاكَ العدوُّ النَّاقمُ

رَمَى ليجتثَّ الكرامَة َمن رُؤى ... شعبٍ شريفٍ باسلٍ لا يُهزمُ

رَمَى لأنَّ مناقبَ الفرسِ اعْتلتْ ... أعلى المعارجِ فالرِّجالُ تزعَّمُوا

وغدوْا شُموساً في الاباء وفي النُّهَى ... دفعوا العدوَّ الى الحضيضِ وأفحمُوا

أبكيك يا أسدَ العقيدةِ بالدِّما ... لولا يقيني أنَّ مِثلكَ يُرحمُ

قد كنتَ في ساحِ الشّجاعة قُدوةً ... تُوهي خداع الكافرين وتردِمُ

قد كنت تحمي المسلمين من العمى ... وتصدُّ زيْفاً في الشُّعوبِ يُعمَّمُ

فلقد فكَكْتَ طلاسمَ السِّحرِ الذي ... أخنى به غربٌ حقودٌ ظالمُ

قسَمَ الشُّعوبَ طوائفاً ومداشرَا ... فإذا البلادُ غواربٌ تتلاطمُ

حاربتَ إرهابَ الدُّمى ببسالةٍ ... فالشَّامُ يرْفُلُ في الأمان ويَنعَمُ

ومَددتَ غزَّةَ بالسِّلاح ِوبالرُّؤى ... فإذا بها ترمي اليهودَ وتلطمُ

إنِّي ورغم بني الطّوائف مسلمٌ ... قلبي بأنوار الحقيقة يَجزمُ

ايرانُ مِنَّا امَّةٌ ذِكْرِيَّة ٌ... تهدي الشُّعوبَ إلى الإبا فتعلَّمُوا

ايرانُ مِنَّا امَّة ُالعلمِ الذي ... يبني حصونَ المسلمين لِيَسْلَمُوا

ايرانُ مِنَّا رغم اذنابِ العِدَى ... مَنْ أفلسوا فتصهينوا وتروَّمُوا

تبًّا لهم خانوا العروبة والهُدَى ... ترَكوا سبيلَ العزِّ ثمَّ تَغَوَّمُوا ( تغوموا : من الغوييم )

يا قاسمُ امْرحْ في الجنان مُخلَّداً ... فبذوركم تلوي البغاةَ وتقصِمُ

فغداً تثورُ شعوبُنا ضدَّ الألى ... قتلوا الكرامة في الشعوب وحطَّمُوا

وغداً تُزَحْزِحُ من بغوْا في أرضنا ... نهَبوا وعاثُوا واعتدوْا وتحكَّمُوا

دمُكَ الزَّكِيُّ سقى البلادَ فأثمرتْ ... شعباً يثورُ على العدوِّ ويَصدِمُ

دمُكَ الزَّكيُّ يَخُطُّ منهجَ عِزَّة ٍ... يُبدي سبيلاً للإباء ويَرسُمُ