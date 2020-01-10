تحيّة لإيران من مواطن سني جزائري

عبد الله ضراب / الجزائر

انا عربي سني مالكي احيي ايران التي رفعت رؤوسنا كمسلمين بالرد على العدوان الامريكي بصواريخها المباركة ، واذم ملوك الخليج الذين دنّسوا الإسلام والعروبة بالتخلف والغباء والخنوع والعمالة والخيانة والغدر والخنا

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إيرانُ يا بلدَ النَّدَى ... يا أمّةَ الشُّجعانِ

يا موطناً أعلى الهُدَى ... بالعزِّ والإيمانِ

شرَّفتِ كلَّ مُوحِّدٍ ... في أمّةِ القرآنِ

أثبتِّ أنَّكِ فاعلٌ ... يُخشَى على الميدانِ

أعددتِ قوَّتكِ التي ... تحمي حِمَى الأوطانِ

وَقَطعتِ شوطاً بارزًا ... في العلمِ والإتقانِ

صاروخُ عزِّكِ قد علا ... ردًّا على العُدوانِ

فبدا عدوُّكِ هائباً ... متصدِّعَ الأركانِ

مُتحيِّرًا مُتردِّداً ... يَهوِي إلى الإذعانِ

لا تقلقي من سافلٍ ... مُتنذِّلَ خَوَّانٍ

أشقى العروبة بالرّدى ... والغدرِ والأحزانِ

وغدا يدنِّسُ دينَنا ... بعبادة الشّيطانِ

ودَناءةٍ خُلقية ٍ... وقذارةِ الوِجدانِ

تبًّا لأعراش الخنا ... في أمَّة العُربانِ

تبًّا لها تهفو إلى الصّهيونِ والرُّومانِ

باعتْ لهم قدْسَ الهُدَى ... خانتْ هُدَى العَدْنَانِي

وتجرَّدتْ من كلِّ خيرٍ في بني الإنسانِ

رَهْطُ الخليجِ غَدَوْا قَذَى ... في الأرض والأكوان

رجَعوا إلى عَهدِ العَمَى ... وطبيعةِ الجرذانِ

تبًّا لهم حَسِبوا العُلاَ ... بالعُرْيِ في الشُّطآنِ

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الدِّينُ يرفعُ يا فتى ... بالعلمِ والإحسانِ

لا بالخِيانةِ والخَناَ... في الشّعبِ والسُّلطانِ