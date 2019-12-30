مرثية العاشقين

شذا الموسوي
الموت حصتنا
هل لنا من منافس
ايشتهي غيرنا موائد الدم
وصفرة الطاعون
ولحس صواع الجوع
هل غيرنا يشتري المال بالعرض ونواح اليتامى
ويستمطر اللعنات على خيم المشردين
ويسكت حين يبكي الجرح
وينصب الماتم في مواسم الاعياد
هل غيرنا من يزف توابيت الحالمين
من صرائف الكرامة
حيث يبات الشهيد بلا باب تحمي الباكين عليه حتى حلول الاجل
وتطير الخفافيش
في سماء بلا نجوم
لاتستحق الفرح في ليلة الميلاد
ثم تلقي حملها
سوداء من غير نور
ويشهق عشق الارض
وسط اعمدة الدخان
ليودع من لا يملك اجرة العودة
الى مدفنه القريب
في قرى الجنوب
ايها الباحث عن كوة الضياء
ليس مسموحا لك ان تبات قريرا
في ارض تسكنها الغربان
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