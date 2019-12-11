الشعر

مبارك النصر....مبارك النصر     لانك العراق


 

مجيد الكفائي

 

لأنّك لست

محض تراب

أوحجارة

لأنك

 تاريخٌ وأمجادٌ

 وحضارة

لأنك أولَ

من رسم الحرفَ

َ وعزف القيثارة

ستبقى

 لكلّ العالمينَ

ستبقى منارة

لأنك العراق

عراقةٌ وأصالة

لأنك العراق

شجاعةٌ وبسالة

لأنك العراق

وأُؤلئك حُثالة

لأنّك العراق

لابدَّ  أن

تُكملَ الرسالة

لأنكَ 

اول من

دون القوانين

و ابتدع

العمارة

لأنكَ

من بنى الجنائن

واخترع الكتابة

ستظلُّ دومًا ياعراق

دومًا في الصّدارة

لأنكَ  العراق

حرٌّ ابيٌّ

 كله بطولة

لانك العراق

رجال ورجولة

لانك العراق

قيمٌ واخلاقٌ

وطهارة

ستبقى للعالمين

ستبقى منارة

لأنك العراق

منازل الشهداء

لأنك العراق

مراقد الاولياء

لانك القيم كلها

والآخرون

 قذارة

ستبقى دوما

ستبقى منارة

لانك العراق

ارض

السلام والحياة

لانك العراق

 ارض التآخي

والديانات

أرادوا نحرك

جزّاً

لتكتملَ الإثارة

عراقُ ياعراق

اليوم

تتجمع الأعداء

 حولكْ

تريدُ أن

تنهشَ لحمكْ

تريقَ دمكْ

تحرقُ مجدكْ

لكنك العراق

ومَنْ مثلك؟

انتَ العراق

ومَنْ غيرك؟

عظيمٌ كبير

مهيبٌ بجدارة

عراقُ ياعراق

أنتَ فوق الجروح

فوق النائباتْ

فوق الهموم

ورغم العادياتْ

شامخٌ تبقى

كنخيلكَ السامقاتْ

كجبالكَ الشمّ

كدجلةَ والفراتْ

لن تنحني لن تنثني

رغم الجروح الغائراتْ

رغم خيانة الاخوان

وغدر النائباتْ

عراقُ ياعراق

لن تذهبَ سدى

تلكَ الجروحُ

النازفاتْ

وبكاءُ الثكالى

ونوحُ النائحاتْ

لن تذهبَ سدى

دموعُ بناتك

السبايا

وتلك الدماء

الزاكياتْ

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