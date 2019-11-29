الشعر

يا ناصرية الله المظلومة..

67 2019-11-29

احمد لعيبي

 

يا ناصرية الله المظلومة..

 

يا اول مدينة مسبية بعد زينب ..

يا اول راس مرفوع على رمح بعد رأس الحسين..

 

في ليلتك الظلماء سينام الجميع

الضمائر

والساسة

والمحرضون

والقتلة ...

 

وسيبقى قلب ام الشهيد يركض خلف النعش

وعينها تتسابق مع الدمع ..

وصرخاتها تعلوا فوق صوت الرصاص الحي في زمن الضمير الميت ...

 

يالله ...

مالذي فعلناه كي يطشرنا اعدائك مثل الطين بليلة ماطرة ..

يالله ...

من غيرنا وقف للدفاع عن هيبة سماء وارض اوليائك

حتى يحدث كل هذا وانت تسمع وترى...

 

يالله ...

هل نظرت لأمهاتنا وهي ترتدي الاسود طول العمر كأنك خلقت العراقيات الشروكيات للاسود وللصراخ وللدمع وللطم ...

 

يالله ...

ليس لنا احد نتوسل به غيرك..

فكلهم كاذبون ..

نعم كلهم كاذبون ..

 

يالله ..

أنظر إلينا فنحن ثواب يوزعه اللقطاء والادعياء على موائد النار في وطن جاحد..

 

يالله ..

ما اريد وطن

ما اريد وثن

اريدك فقط ان تنظر لعيالك القتلى ...!!

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