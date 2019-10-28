الشعر

شعر/  يقضون كما تشتهي الحَمية


علاء الموسوي

 

هكذا هم الرجال

لا يقبلون بالموت المزور !

الموت الذي يخلو من توقيع الدم

على بياض شيبة الالم

هؤلاء هم رجالات الحشد

يقضون كما تشتهي الحمية

يقضون كما يحب العراق

هناك...

في قلب غُربة بلدهم

حين يصدح صوت " المـ.فخـ.خة "

تتلاشى اجساد الميامين

ليتأسوا بسيد الغُرباء

اليوم...

في دفء حنان مُدنهم

لا اثر لمفـخخة قادمة ..

ولكن هناك شرذمة من الجبناء

كانت نهاية يحبها وسام العلياوي

على ايديهم

كما احبها صفاء الشاوي

ومهدي خويدم علي

وابو موسى العامري

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