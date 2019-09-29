شعر /شمس الولاية

ماجد الشويلي
هنا فلتشرق شمس للولاءِ
حين شعت عنفوانا كربلائي
نهج روح الله للاحرار عزاً
يتجلى في شموخ الخامنائي
امتي لاتخضعي لاتستكيني
قاومي الطغيان طراً كل حينِ
فحسين خط نهجا بالوتين
يتجلى في شموخ الخامنائي
نهجنا الاسلام لانبغي بديلاً
قد تعاهدناه جيلا بعد جيلا
نسلك الدرب وان كان طويلا
يتجلى في شموخ الخامنائي
نبذل الارواح نمضي للنهاية
والخميني له فخر البداية
لانبالي نحن اتباع الولاية
تتجلى في شموخ الخامنائي
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