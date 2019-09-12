شعر/ الحشد قصيدة العراق

علاء الموسوي

فَجر الـجمعـة ...

كُتبت قصيدة ما

ابياتها مستلهمة من الليل

مطلعها يقول

" يحسين بضمايرنة "

ابياتها وجوه باسمة !

شباب إرتصوا

ليكوّنوا مقطعاً من القصيدة

" وأشحذ شبا عضب له الارواح مذعنة مطيعة "

وفي ضحى هذا اليوم الطويل

ينكشف لنا بيت آخر من القصيدة

يبدأ بـ " لا يا علي ..قسماً قسم ..لن يقربوا شرف الحرم "

انتصفت شمس حزيران

و للقصيدة فصول لم تُكتب بعد ...

لم يكن مناسبا ان تكتب على الورق

بل كتبت على تراب العراق .... بالدماء بدل القلم

عند الغروب .....

وفي وحشة الصحارى

يمر في الجبهات الساكنة ...بيت من القصيدة

" يمة ذكريني من تمر زفة شباب "

غابت شمس هذا اليوم وغابت معها وجوه الشهداء

لتترك لنا بيتاً جديداً

يصدح في شوارعنا

" ضلت بـس صورهم ... ما نعرف خبرهم "

انتهت القصيدة ولم تنتهي الصور التي تحويها

فكان خير عنوان لها ...

" الحشد الشعبي "