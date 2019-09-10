الشعر

شعر/ ما سرك الذي لا يعرفه احد سوى الأحد..؟!

34 2019-09-10

احمد لعيبي

 

 

يا صاحب الرب ..

يا حسين القلب..

 

السلام على طفك الكبير ..

السلام على جرحك الاخير..

 

الشوارع فارغة من كل شيء إلا من الحزن عليك .!

رأس شارعنا مقطوع تضامنآ مع رأسك ..!!

 

بغداد خيمة محترقة قلبها يشبه قلب زينبك..!!

الفرات يغطي وجهه بقربة العباس حياءآ منك..!!

 

الفاقدات يقفن قرب مواكب العزاء يتشحن بالسواد والحداد والرماد..!!

 

الصغار يرفعون صورة عبدالله الرضيع..

والحشد يرفع صورتك التي يريدها البعض ان تضيع..!

 

كل الخيول التي رضت صدرك اليوم تركت آثار حوافرها في قلوبنا واضلاعنا...!!

 

كل جمرات الخيام التي تطايرت اليوم احرقت ارواحنا التي تحيا بك..!!

 

يا ايها الماء الممنوع عنه الماء..!!

وهو كل شيء منه حي

وفيه حي ...

 

هذا هو العباس يحل ازمة الماء والوفاء ..

وهذا هو القاسم يبدل الحناء بالدماء...!!

وهذا الاكبر يشبه الامين سيد الانبياء..

 

يا صاحب الدين..

وسورة التين...

وطه وياسين ..

 

ما سرك الذي لا يعرفه احد سوى الأحد..

ما سر دمك الذي صار في جيد الطغاة حبل مسد..!!

 

يا سيدي العطشان ..

وابوه الساقي..واخوه الساقي ..!!

يا سيدي العراقي...

الناس تموت كل عام...

وانت بأمر الله باقي...!!

 

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