حوار بين الحسين(ع) وصحابته

شعر : عبد الهادي الحكيم

هُوَ ذَا اللَّيلُ قَادِمٌ فَاركَبُوهُ

"جَمَلاً" - يَا صَحَابَتِي- وَدَعُوْنَا

إنَّهُمْ سَوْفَ يَذْهَلُونَ بِقَتْلِيْ

عَنْكُمُ إِنْ هُمُ غَداً قَاتَلُونَا

فَأَجَابُوهُ لا نُخَليِّكَ حَتَّى

يَعْلَمَ الله أَنَنَّا المُوفُونَا

لَوْ قُتِلْنَا يَا سَيِّدِيْ وَحُرِقْنا

فِيْكَ سَبْعِينَ قَتْلَةً وَذُرِينَا

مَا تَرَكْنَاكَ، كَيْفَ وَالقَتْلُ فِيكُمْ

مَرَّة يَا حُسَيْنُ لا سَبْعِيَنا