الحسين وزير القلوب ..

احمد لعيبي

ورئيس مجلس عزاء الطف ..

والقائد العام للجموع السائرة ..!!

وقاضي محكمة التمييز لحاجات الفقراء الماشين اليه والساعين بين يديه ..

محافظ بنك الدم العلوي لإنعاش الدين المحمدي..

المناصر لإقليم الانسان ..

شقيق وزير الماء كفالة...

مسؤول جهاز مكافحة بني أمية ..!!

والامين العام لحشد بني هاشم ...!!

كان محمد قائدآ لمحو الأُمية

وكان الحسين قائدآ لمحو بني أُمية..!

يا سيد القلوب ...

يا انيس الفقراء والحيارى..

يا فسحة الامل في هذا الزمان..

يا دمعة تجري على كل خد ..

يا حسرة تسري في كل قلب..

يا ايها الراحل الى الله وهو مقطع الاوصال ...

يا ايها الفازع في سبيل الله وهو مسبي العيال ..

يا ظهرك المكسور وانت عمود الحقيقة ..

يا نورك المكبوت وانت مصباح الهدى...

كيف وقفت وحيدآ وكل الارض جيش ضد وقفتك..

كيف جردت سيفك وكل الايادي تحمل السيوف عليك..!

يا سيد الصدور والنحور ..

يا قربة عباسك التي جعلت من الوفاء كل حر حي ..!

يا رضيعك الذي جعل من صدورنا مهدآ نلطم عليه..

يا زينبك وخيامها التي وقفت بوجه نار الحقد...!!

هذه عاشوراء...

وهذا انت ....

تحيا مع كل ..

لطمة صدر..

ورشة فكر ..

ونار قِدر...!!

تحيا كل عام ..

تحيا يا امام ...

مواكب الحسين كانت خيمة في طف العراق...

مواكب الحسين أرسلت عشرات المقاتلين للسواتر..

وأطعمت المقاتلين في الجبهات عندما كانت سماء المعركة خالية من الطيور من شدة القتال.....

مواكب الحسين دخلت المدارس وعمرتها واصلحت الرحلات للطلبة..

مواكب الحسين طبعت الكتب ووزعتها عندما عجزت الدولة ووزارة التربية عن توفيرها للطلبة..

مواكب الحسين زوجت العشرات من الشبان وعمرت العشرات من بيوت الفقراء والشهداء..

مواكب الحسين نظفت الشوارع وفتحت المجاري عندما عجزت آليات الدولة عن ذلك..

مواكب الحسين صدرت القناصة والجهد الهندسي للجبهات واوقفت تمدد اعتى عدوان ارهابي..

مواكب الحسين نصف منتسبيها والعاملين فيها هم حشد يخدم بيد ويقاتل بيد...

مواكب الحسين احيت ذكرى الحسين وابقت جذوة الطف مستعرة بقلوب عشاق اهل البيت..

مواكب الحسين اعطت قيمة لكل انسان يده تمتد لرسم البسمه على وجوه الناس الفقراء والمحتاجين بإسم الحسين ..

مواكب الحسين وماتقدمه للشعائر شئ..

ومايمكن ان تقدم للفقراء و المعوزين شئ آخر..

مواكبنا تسير اليه حافية

لن توقفها دعوات المغرضين ومن يقف ورائهم...!!