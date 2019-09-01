شعر / كل عام وحشد الحسين بخير الحسين ...

أحمد لعيبي
رأسك..
فاعل مرفوع بالرمح ..مفتوح بالجرح
وعلامة رفعه الدين المحفوظ في منحره...!!
يا حسين
لولا العباس ..
لم يكن للماء ثمن ...!!
يا أيها الناس...
الحشد قربة للماء ..
الحشد راية ولواء..
الحشد..هواااااء..
الحشد ...
هو كريات الدم البيض في جسد الوطن ...!!
الحشد
صُنع في علي ..
لذلك استهدفوه...!!
هل من الممكن ان نبعث رسالة لعلي ..
انا عن نفسي سأكتب له...
(نحن نشبه خبزك اليابس لا احد يقدرنا غيرك..!!)
ماذا ستكتبون له..؟!
أكثر ما يؤلم هامة علي
كثرة الناطقين بإسمه...!!
للعفيفات الجميلات في زمن الآهات...
للصابرات على عتبة باب الدار بإنتظار غائب يعود ..
للشروكيات المبخرات بعطر دخان تنور الطين ورائحة الخبز...
لرهبان السواتر والمتبرعين بالمناحر...
للظهور المحنية والعيون الغائرة والشعر الأبيض..
لظفائر اليتيمات...
لضحكات العاشقات...
للرجال الذين يحبون الوطن ويتحدون الزمن...
للفراشات وقطرات الندى وآذان الجوامع واجراس الكنائس...
للنائمين على التراب..
للراحلين تحت التراب قرب ابي تراب...
للباكيات في كل أضحى..
لدجلة الحزين وفراته المتعب وجسور التلاقي في زمن مهجور...
لسنواتنا التي مضت والتي تمضي وستمضي...
لأصدقاء العمر واحلام الطفولة...
للشهداء وحسرات من فقدهم...
كل عام وانتم بخير الحسين ...
https://telegram.me/buratha