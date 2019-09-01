الشعر

شعر / كل عام وحشد الحسين بخير الحسين ...

93 2019-09-01

أحمد لعيبي

 

رأسك..

فاعل مرفوع بالرمح ..مفتوح بالجرح

وعلامة رفعه الدين المحفوظ في منحره...!!

يا حسين

 

لولا العباس ..

لم يكن للماء ثمن ...!!

 

يا أيها الناس...

الحشد قربة للماء ..

الحشد راية ولواء..

الحشد..هواااااء..

 

الحشد ...

هو كريات الدم البيض في جسد الوطن ...!!

 

الحشد

صُنع في علي ..

لذلك استهدفوه...!!

 

هل من الممكن ان نبعث رسالة لعلي ..

انا عن نفسي سأكتب له...

(نحن نشبه خبزك اليابس لا احد يقدرنا غيرك..!!)

ماذا ستكتبون له..؟!

 

أكثر ما يؤلم هامة علي

كثرة الناطقين بإسمه...!!

 

للعفيفات الجميلات في زمن الآهات...

للصابرات على عتبة باب الدار بإنتظار غائب يعود ..

للشروكيات المبخرات بعطر دخان تنور الطين ورائحة الخبز...

لرهبان السواتر والمتبرعين بالمناحر...

للظهور المحنية والعيون الغائرة والشعر الأبيض..

لظفائر اليتيمات...

لضحكات العاشقات...

للرجال الذين يحبون الوطن ويتحدون الزمن...

للفراشات وقطرات الندى وآذان الجوامع واجراس الكنائس...

للنائمين على التراب..

للراحلين تحت التراب قرب ابي تراب...

للباكيات في كل أضحى..

لدجلة الحزين وفراته المتعب وجسور التلاقي في زمن مهجور...

لسنواتنا التي مضت والتي تمضي وستمضي...

لأصدقاء العمر واحلام الطفولة...

للشهداء وحسرات من فقدهم...

كل عام وانتم بخير الحسين ...

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر / كل عام وحشد الحسين بخير الحسين ...
قبل ان انام...!
هلوسة..!
تسابيح على شفة الغدير 
في عيد الغدير..لا تسأليني
بشائر الغدير..كل عام وانتم بالف خير.
معذرة سيدتي فولدك شهيد..!
عن بدلة قتال فارغة..!
عندما صار الحشد رغيف خبز..!!  
أبا الفقه ترتيلة في ذكرى وفاة الإمام الصادق (ع)
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك