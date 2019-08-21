احمد لعيبي
تسللَ المسؤولُ والخليفة ...
مِنَ السقيفة...
وصارَ حاكمآ بإسم علي..
في سقيفة الأحزاب...
هناك هدنة وإنقلاب.
ومجموعة من الأرباب...!!
يعبدون كل شئ إلا الله...
ويتبعون كل شخص إلا علي...
في كل الازمنة سقيفة...
خيانة جارحة وجيفة...
وشئ لا أجيد توصيفه...
يصبح الولاء وظيفة....!!
يا علي والناس تحب الحِياد...
يا علي والبعض تشغله امواله والأولاد..
ماء غديرك لايطهر الذين سرقوا..
ماء غديرك غير صالح لوضوء الكاذبين...!!
ماء غديرك ليس لصيد السمك بل لصيد حيتان الأحزاب...!!
أمدُ يدي لك كل عام لكنها قصيرة...
يا طرقة لكل فقير وباب..
يا همسة يا داحي الباب...
يا باب كل باب والف باب...
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