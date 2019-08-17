الشعر

بشائر الغدير..كل عام وانتم بالف خير.


عمار عليوي الفلاحي

 

أبي ترابٍ وأنْعِمُ بِكَ رحىٰ الولايةِ وقطبُ الرحىٰ

ومُتَقَمِصيها مابينَ تبابٍ وتَبيبْ.

وأنتَ أنتَ لها مابقيَ الجديدانَ وما

شَرُقتْ شمسٍ وشمسٍ عانقتْ حُمَرُ المغيبْ.

والنبأ العظيم أنتَ وأنتَ هَلْ أتىٰ

ولا أتىٰ بالخلقِ ضاهيٍ لَشرفكَ أو نقِيبْ.

دونَ كلمُ الله بوحُك ياعلي

ومادنىٰ من بوحُك كاتبٍ أو أديب.

يا؛؛؛؛عَفطةَ العَنزَ مالَكِ بالسَملِ والقديدينِ رداءٍ

وتيجانِ الولايةِعلياً وسُنْدِسها القشيبْ.

أترومينَ ؟إنزالَ شروحيلَ ٰ كرة وأخرى وتارةٍ

َوهل يوسُفَ أنْزِلَ حينَ أُنزِلَ بغسقِ الوئيبْ.

ليتَ شعريَ أْ وجدتيَ لأمرَ (الله) مُبدلاً

أم ثَقَفْتِيَ بالخَلقِ لعليٍ غَيرَ عليٍ ضارعٍ أوضَريبْ.

أوَهَلْ غَشَت الشورىْ والسقيفةُ ناظُِرك .

وأنىٰ يكونَ للشمسِ غيبٍ بِلُبدِ القنيبْ.

وعجبَي كيفََ أمتطاكِ البليدُ تلوُ البليد راكباً

وريبيَ في أمركِ سائغاً ولمْ أزلُ فيهِ مُريبْ.

حيثُ حَيْدُكُ عنْ حياضُ الله المترعة

وحيثُ إقتفائكُ الماحلين بعد الماحل الجديب.

ولَمْ أرىٰ غيرَ الفراتَ لصُنعكِ المخزي مشابهٍ

بخير الآلِ غادقاً ودوحَ فاطمٌ بجنبهَ ذابل و كنيبْ.

وعلىٰ ضفتيهِ عباس وجربةٍ مُمَزَقةٍ

وعلىٰ كتفيه قماطٍ مقطَعٍ وخَضيبْ.

ونيرانَ الخيام بجواره ملتهبةٍ

وبجوارهِ ٰ الحسينِ ضمآناً وَذبيحٍ وسليب.

لكنماَ الفراتَ جاءَ لقمرالعشيرة َ معتذراً

وجرىٰ تحتَ روضتهِ صاغراً ٍِ ومنيب.

وأبقيتِ بائسةٍ بينَ أيدي قامصيك

ونائلِك علياً ببيعةِ محمدا الحبيب.
......................هامش القصيدةِ...............
تباب/خسران .مورد قرأني
الجديدان/اليل والنهار
نقيب الأشراف/مقدهم سيدهم
السمل .القديد/الثوب البالي القديم
سندس/ثوب حرير.
قشيب/ثوب جديد.
شروحيل/إسم الإمام علي عليه السلام بالسريانية
الوئيب/قاع البئر البعيد
ضريب/مشابه نظير
قنيب /غيوم متشابكة
بليد/غبي
الجديب/الماحل من الأرض
دوح/جمع دوحة دوحة شجرة
كنيب/اليابس من الشجر

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