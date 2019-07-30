الشعر

معذرة سيدتي فولدك شهيد..!


احمد لعيبي

 

رغم ان اليوم الذكرى السنوية لشهادته لازالت أمه ترن على هاتفه كل مساء...

عذرآ سيدتي الرقم الذي طلبتيه غير داخل بالخدمه ....

فتقول...صدقت ولدي لم يكن خادمآ .....!!

 

تعاود الاتصال مرة اخرى...

عذرآ سيدتي الرقم المطلوب لايمكن الاتصال به حاليآ...

فتقول...صدقت (واوليدي ملتهي يقاتل ).....!!

 

تعاود الاتصال مرة اخرى...

 

عذرآ سيدتي الهاتف المطلوب خارج نطاق التغطية...

فتقول(( اي صدك وليدي يفز بالليل يغطي اخواته ))...!!

 

تعاود الاتصال مرة اخرى...

 

عذرآ سيدتي ولدك شهيد....

 الرجاء عدم الحاق ولدك الاخر به الان....!!!

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