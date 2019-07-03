الشعر

عندما صار الحشد رغيف خبز..!!  

62 2019-07-03

احمد لعيبي

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مازال الحشد...

ضلع الحسين..

وقربة العباس ..

وراية حبيب ..

وخيمة زينب..

 

عندما صرخ الحسين (ألا من ناصر)

هتف الحشد...لبيك ياحسين ..

 

عندما وقفت جدتي ..

امام تنور الطين

ولم يكن عندنا قمح او ملح..

صار الحشد رغيف خبز..!!

وضعناه في موائدنا ..

وحلفنا به في ايماننا..!!

 

منذ أربع سنوات يتغزل العراقيون بحشدهم...

الام تقول لولدها يا بعد حشدي وطوايفي..

الاب يقول وداعت ابني وحشده ونصره..

العاشق يقول لحبيبته ..احبك والحشد..!

وانتي الحشد مالتي...

العاشقة تقول..يا بعد روحي وحشدها...!

الشاعر يقول لقصيدته ..

انت حشدي وقوافيه ووزنه ..!

 

حشدكم دواء عراقكم ..

إجعلوه بعيدآ عن متناول الصغار...!

 

 

 

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