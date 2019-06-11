احمد لعيبي

شاهدت اصبعآ مبتورآ يبحث عن من انتخبه ..!

شاهدت كفآ مقطوعا يبحث عن رأس يتيمة ..!

شاهدت رأسا بلا جثة وجثة بلا رأس ...!!

في سبايكر...

امراة عاتبت النهر ورمت نفسها به ..

امرأة تقرأ بصوت خافت (ردتك ذخر يمه)..!

إمرأة تتشاجر مع امرأة على جثة محروقة كل منهما تقول انها لإبنها..!!

في سبايكر...

شاهدت ظفيرة ملفوفة بشريط بجيب مقاتل شهيد..!

شاهدت رجلآ يمشي بلا ظهر ولا فكر يبحث عن ولده الوحيد بين الاجساد المتناثرة..!!

شاهدت طفلة تصرخ بأعلى الصوت (بابا..بابا )

في سبايكر...

شاهدت انثى تمسك بخاتم عرس وتقرأ عنده خاطرة عشق على بقايا جسد شهيد...!!

شاهدت أم عصابة تقول لأحدهم ان هذه الجثة ليست لولدها فهو لا يسمح لهم بتقييده ولو قتلوه الف مرة ...!!

شاهدت شابآ يحمل بيده قلادة من فضة ووضعها برقبة شهيد ..!

في سبايكر...

كانت اجنحة الحمائم ملطخة بالدم ومقصوصة الجوانب...

كانت الازهار ذابلة وتفوح منها رائحة الغدر ..

كانت الشمس متغطية بعبائة ام الشهيد ..!

في سبايكر...

كان كل الذين يتكلمون خُرس

وكل الصامتين يتكلمون بصوت صارخ ..!

وكل الذين ينددون لم يفقدوا احدآ ..!

في سبايكر ...

كان التأريخ يشبه قلب الشمر..

وكان القاتل يشبه يزيد ..

وكان المقتول في طف العراق عطشانآ بلا كف ولا اصبع ولا ثوب ..

في سبايكر...

كان الموت يركض..

واللسان عاجز ..

والضمير ميت ...!

في سبايكر...

فقدنا المئات ..

وفقدنا الذكريات ..

وفقدنا الُحماة...

في سبايكر....

كان مسرح الجريمة ممتلأ بالخونة والجبناء

وكان الجمهور يدعي الشرف...

وبكى الممثلون والمخرج ...

وصفق الشيطان...!!

في سبايكر ...

قلوبنا تحترق مثل قلوب الفاقدات ..

ونارنا احرقت كل ارواحنا الخضر ..

ولازالت بعض الامهات تنتظر الغائب وهي تقف كل مساء على ضفة النهر...!!

يا أيها الناس ..

في سبايكر مات ابناء الناس ..

في سبايكر جريمة اذلت كل راس..

في سبايكر (يا حِريمه انباكَت الشبان من اهل الصرايف)..!!