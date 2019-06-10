الشعر

حـشـدٌ مـن الله ..  


وسام عباس

 

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مُـذ ألــفِ ليــلٍ يُطـفـئـــونَــك ...

وتـعــود تمــنحــهم عـيـــونَـــك

أنت انسكـبت لِقَحـطهم ...مـاءً, وظـلّـوا يُـظمـئـونَــــك

وتكاد ـ إن غام العتابُ ـ ريــاحُ صفحِـك أن تخــونَـــــك

قـدّوا قميصَك يا عفافَ الشمسِ, واقـترفـوا سجــونَـك

ورمــوا بكـلّ غَـيـابـةٍ معـنــــاك, إذ عَـجِـزوا يـعُــونَــــك

فعَـلَــوتَ من ظـنّـوا هـويـت وطأطئوا لا يبصـــرونَـــك

وسـألتَ..ينطقك الجـواب: بأيّ ذنـبٍ يـقـتـلــونَــك

هُـم ملـؤهُم مـوتٌ, وحين عَرَجْتَ ظلّ المــوتُ دونَــك

يـا نخــلة الـفـولاذ, يـا هـــورَ الفجائـع خُــذ ديــونَــــك

طــهّر ثيـابك من خنا الصحراء, واستـغفــر ظنـونَــــك

يـا آدمَ الأشـيـاءِ أجمع, كن هـــواك وكن شُـجـونَــــك

كن ثـورة الطـوفـــانِ يشـربُ لاعنيــه, وكن جنـونَــــك

حـشـــــداً عراقيّ الـنـبـوّة, إنّ أهـلَـك يـنـدبـــونَــــك

لا تُـبق من رجـسِ الدواعـشِ عاهـراً هتكت حصـونَـك

قــم يـا مـسـيـــحُ, ودَع مَـنـــونَـــك ..

وكُــن الـقـيــامـة كي أكــــونَــــك

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