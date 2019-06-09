الى كل من يتهم الحشد الشعبي المقدس

شعر شعبي / منى الهلالي



لا ترفع بصوتك تتهم شجعان

لو زودك طلع بس بالفضائية

ذوله لهوسو للموت بالكلفات

وعلى فراش البطولة تنام ليليه

لوبيتك عزيز وصدك صاحب بيت

جاحاميته انته من الحرامية

مو شارد وخايف لابد من بعيد

كل ساعة وتطلع راسك شوية

لوعندك ذهب وكنوز كد قارون

مايوصله جندي وأبن نشميه

ذوله كنوزهم من غيرت العباس

وكريم البيت همه وأهل صينه

ذوله ربات زينب والعكل والطيب

ودواوين ومضايف موش عاريه

خلي الحقد بيكم يشتعل بركان

بس نصبر بعد ونشوف تاليه

بس نصبر بعد ونشوف تاليه



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