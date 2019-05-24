أحمد لعيبي

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لا نعرف غيرك ...

فكل (علي ) غيرك لا يشبهك..

حتى الناطقين بإسمك لا ينقلون حديثك...!



نحبك على فطرتنا اذ وجدناك الملاذ..

نطوف حولك مثل الفراشات ..

نبكي عندك بدموع تشبه النواعير...

نتمسك بك مثلما يتمسك اليتيم بيد والده الشهيد..



نراك في تجاعيد وجوه الكبار قد صرت عمرآ..

نراك في انامل الصغار قد صرت عطرا..

نراك لأحلام الطغاة تصبح قبرآ..

نراك لمشيئة الرب صرت أمرآ...



يا علي ...

يا صاحب الخبز اليابس والقلب الندي..

يا صاحب الثوب المرتق و الضمير الساتر...



يا علي ..

يا آه قلناها ونحن تحت ظلم الجلادين ..

يا آه حملناه من اجل ان تبقى ارض الحسين..



يا علي ...

يا علي ..

انت الذي تجمعنا عندما تفرقنا الاصنام ..

لانك وحدك لم تسجد لها..!!

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عندما اراد داعش ان يضرب رأس علي كان الحشد فوق هامته ..!!

لن تطبر هامة حيدر مرتين.!

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