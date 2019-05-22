الشعر

طعم خبز العباس...نصوص مختارة لأحمد لعيبي

62 2019-05-22

أحمد لعيبي

 

سيدي الصيدلي ..

هل لديك دواء لعلاج الخيانة ..

هل لديك دواء لحفظ الامانة ..

هل لديك دواء ضد الشعور باليتم ..

هل لديك دواء يعيد للفقراء النوم..

هل لديك دواء لحفظ المشاعر بعيدا عن متناول المنافقين ..

هل لديك دواء لجعل الحب لا يتداول بين انثى وشخصين ...!!

هل لديك دواء للقضاء على الكذب..!

تبسم الصيدلي وقال ...

خلصت شوف الصيدلية اللي بصفي ...!!

.....................

في وجه..

ام الشهيد ..

سترى..

مدفع إفطار بالدمع المُر..

وسترى ..

إمساك عن الفرح طول العُمر...!

.....................

قيل لأم شهيد ..

إقرأي دعاء الافطار...

فقالت ..

اللهم لك ربيت ..

والى وجهك ارسلت ..

وعلى درب عترتك سرت...

ذهب الولد...

وإستشهد الذخر..

وأستقر بجوار علي العالمين ..

.....................

البعض...

مثل مكالمة فائتة والرصيد قد نفد ..

إعادة الاتصال به ضياع وقت.!!

.....................

السحور والفطور ...

ليس دائما طعام ..

احيانا يكون روح ..

واحيانا يكون وجه..

واحيانا يكون قلب

واحيانا يكون كف..

واحيانا يكون دعوة يستجيب لها الرب ..

.....................

اغلب...

المياه الراكدة في البِرك اذا فتحت لها المجال ..

تغتال الطين الطاهر ..!!

.....................

وراء كل ضحكة طويلة

جرح عميق يخفيه الكبرياء..!

....................

قيل له

هل يؤلمك شيء ..

قال نعم ..

قيل .وما هو ..؟

قال في داخلي انسان يؤلمني..!

.....................

شاهدته يبكي على قبر ليس فيه ميت ..

سألته ..مابك ..

قال دفنت اليوم في روحي بقايا انسان كنت اظنه رفيق درب ...!

.....................

كنت أسال جدتي...

عن طعم حب علي بن أبي طالب..

كانت تقول...يشبه خبز العباس....!!!

.....................

 

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