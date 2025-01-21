رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية

التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025 بدافوس، الرئيس الأذربيجاني الهام علييف ، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي.

وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية جدد تعازيه للرئيس علييف بضحايا حادث سقوط الطائرة الأذرية الأليم"، مؤكدا تضامن الشعب العراقي الكامل مع الشعب الأذربيجاني.

وجرى ، خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية.

واشار رئيس الجمهورية إلى أهمية العلاقات بين العراق وأذربيجان وضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون في المجالات الخدمية والبنى التحتية والاستثمار والسياحة ،بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واكد اهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ، لما لها من انعكاسات ايجابية على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والبيئية والطاقة"، مشيراً إلى أهمية إعادة العمل على فتح الخط الجوي ، بغدادـ باكو ، وأربيل ـ باكو ، ونجف ـ باكو.

وتناول اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية ، لاسيما الوضع في سوريا وانعكاساته على استقرار المنطقة ككل، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل الجاد لتحقيق استقرار البلاد من خلال حوكمة شاملة تضمن مشاركة جميع الأطياف.

وبين الرئيس رشيد :" ان العراق كان دائماً في مقدمة الدول التي تدعو إلى التغيير الإيجابي في سوريا"، لافتاً إلى أن استقرار المنطقة مرهون بخفض التوترات، ومكافحة الإرهاب، وضمان حقوق جميع المكونات العرقية والدينية في سوريا.

وشدد على اهمية استمرار الحوار والدبلوماسية لتفادي النزاعات، مبينا :" ان النزاعات لا تعود بالنفع على أي طرف"، لافتا الى ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

من جانبه أعرب الرئيس علييف عن حرص أذربيجان على تعضيد عرى الصداقة والتعاون مع العراق تحقيقاً لتطلعات الشعبين الصديقين في الرخاء والتقدم.