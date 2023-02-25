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تكليف معتمد الموسوي بمنصب مستشار السوداني لشؤون الانتخابات في العراق


أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم السبت، بتكليف معتمد الموسوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق، مستشارا لرئيس الوزراء مجلس الوزراء.

وقال المصدر  إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قام بتعيين معتمد الموسوي مستشاراً لشؤون الانتخابات".

بدوره قال النائب المستقل باسم خشان، في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك معلقاً على الخبر "مرقن قيده من كلية التراث الجامعة بسبب الغش، يصبح مستشارا لشؤون تتطلب الأمانة والنزاهة، شكرا دولة الرئيس السوداني".

 

 

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