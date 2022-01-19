الإطار يحذر التيار ..فخ الأمارات متجه نحوك

حذر الإطار التنسيقي، الأربعاء، الكتلة الصدرية من مخطط خليجي يهدف إلى مصادرة قرارهم سيمرر من خلال محمد الحلبوسي.

وقال عضو الإطار علاء الحدادي في تصريح ل / المعلومة /، إن “الكتلة الصدرية ماضية بفخ كبير لمصادرة القرار الشيعي بعد أن اقصوا دعامات القرار الشيعي في العراق المتمثلة بالأطراف الأخرى من خلال التخوين والاتهامات والعمالة “مشيراً إلى أن ” الدور الان جاء على التيار الصدري”.

وأضاف أن “الأمارات من خلال محمد الحلبوسي صورت للكتلة الصدرية بأنها حليفة وصادقة، ولكن سيأتي الدور عليها وسيتم مصادرة قرارها أيضا والاستحواذ عليه، كي يدار العراق بيد جهات خارجية ويفقد قراره الوطني”.

وبين أن “الأمارات اليوم هي من ترسم السياسية الداخلية للعراق “لافتاً الى “وجود فخ كبير سيقع به التيار الصدري”.

وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق، عن وجود انشقاق بين القوى السنية لاستغلال تجميد صلاحية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتوجه نحو التحالف مع الإطار التنسيقي