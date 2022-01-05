نائب: الجلسة الأولى ستبقى مفتوحة لحين التوصل الى توافق بشأن الرئاسات

توقع النائب الفائز علي تركي الجمالي ، الأربعاء، بقاء جلسة مجلس النواب الاولى مفتوحة لحين التوصل إلى توافق نهائي بشأن الرئاسات الثلاث ، فيما أشار إلى أنه لم يتم لغاية الان حسم مرشح رئاسة مجلس النواب.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مخاوف من تكرار سيناريو 2018 ابقاء الجلسة مفتوحة لحين التوافق على رئيس البرلمان والجمهورية” .

وأضاف أن “جلسة 9 كانون الثاني ستختصر على حضور النواب الفائزين من أداء اليمين الدستورية”، مبينا أن “المفاوضات بين جميع الاحزاب والكتل السياسية لم تتضح حتى اليوم ملامح الكتلة الاكبر التي تمتلك حق تشكيل الحكومة واختيار رئاسة البرلمان”.

وكانت حركة عصائب أهل الحق أكدت في وقت سابق، أن الإطار التنسيقي اتفق مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على الحفاظ على الكتلة الشيعية الاكبر لتشكيل حكومة توافقية. ا