النجباء: السفارة الأمريكية باتت وكرا لتفتيت النسيج الاجتماعي

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي ، السبت ، ان السفارة الامريكية في بغداد تشكل تهديدا اكبر من الوجود الأمريكي، مشيرا إلى أن السفارة باتت وكرا لتفتيت النسيج الاجتماعي والثقافي العراقي.

وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مؤامرات تحاك داخل السفارة الأمريكية لضرب النسيج الاجتماعي والغزو الثقافي والفكري لاسيما في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة” .

وأضاف أن “السفارة الأمريكية تشكل تهديدا أخطر حتى من الوجود الأمريكي”، مشددا على “ضرورة اعادة النظر بعدد العاملين داخل السفارة”.

ولفت اللامي الى أن “السفارة الأمريكية في بغداد باتت وكرا لتفتيت النسيج الاجتماعي والثقافي العراقي”.