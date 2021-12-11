الأخبار

الى كل من يدعو الى حكومة الاغلبية وانا منهم


محمد عبد الجبار الشبوط ||

 

اولا، حكومة الاغلبية السياسية (لا احتاج الى اي توصيف اخر) نمط من انماط تشكيل الحكومات، معمول به في اغلب، ان لم اقل كل الانظمة الديمقراطية. وهو يختلف عن حكومات "الوحدة الوطنية" التي تعني مشاركة جميع الاحزاب السياسية التي تملك مقاعد في مجلس النواب. ثانيا، الاغلبية الواردة في وصف هذه الحكومة ليست اغلبية قومية (عرب مقابل اكراد مثلا)، ولا اغلبية دينية (مسلمون مقابل مسيحيين مثلا)، ولا اغلبية طائفية (شيعة مقابل سنة، مثلا). فهذه اغلبيات موروثة وليست مصنوعة، وهي ثابتة او شبه ثابتة، ويصعب تغييرها.  ثالثا، المقصود بالاغلبية هنا هو الاغلبية السياسية، اي اغلبية حزب سياسي ذي برنامج سياسي معين فاز باغلبية مقاعد البرلمان (نصف +١)، او اغلبية تحالف سياسي من حزبين او اكثر يتفقان على العمل معا وفق برنامج متفق عليه لتحقيق اغلبية المقاعد البرلمانية ثم تشكيل الحكومة. هذه الاغلبية متحولة و متغيرة تبعا لاصوات الناخبين كل اربع سنوات وخيارات النواب. ومن الممكن ان يتحول حزب اغلبية سياسية اليوم الى حزب اقلية سياسية غدا.  رابعا، التعريف الوارد في النقطة (ثالثا) يتطلب وجود احزاب "وطنية" اي احزاب غير مغلقة قوميا او دينيا او طائفيا. وهذا وصف او شرط غير موجود في اي من الاحزاب السياسية الحالية التي فاز بعض مرشحيها في الانتخابات الاخيرة. خامسا، تتطلب حكومة الاغلبية السياسية الغاء طريقة المحاصصة على اساس ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي والتي تعني في العراق مشاركة جميع الاحزاب الفائزة في الحكومة بعدد من الحقائب الوزارية يتناظر حسابيا مع عدد المقاعد البرلمانية التي يملكها كل حزب. سادسا، تتطلب حكومة الاغلبية السياسية فصل المسار الاداري التنفيذي للدولة (من منصب وكيل وزارة فما دون) عن المسار السياسي للاحزاب. وظائف الدولة تبقى مفتوحة امام كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شرائط هذه الوظائف، وليس من بينها الانتماء الحزبي. سابعا، وهذا يعني ان وظيفة الانتخابات هي تشكيل مجلس النواب، وتشخيص الكتلة النيابية الاكثر عددا، فقط. هذه هو المعنى الوحيد المقبول ديمقراطيا لعبارة الاستحقاق الانتخابي. كل ماعدا ذلك يندرج تحت عنوان الانحراف الديمقراطي. وهو ما حاصل عندنا في العراق. ثامنا، ما تقدم كله يقتضي تغيير طبيعة الدولة العراقية ونظامها السياسي، ونقلها من دولة المكونات الى دولة المواطنين، ومن الديمقراطية التوافقية الى الديمقراطية بمعناها الاصلي، او ما يسمى بنموذج ويستمنستر الذي يعني انقسام البرلمان الى قسمين: اغلبية سياسية تشكل الحكومة، واقلية سياسية تشكل المعارضة (حكومة الظل). وهذا ما يجب ان يدركه بشكل اساسي الناشطون السياسيون لما يسمى المكونات الثلاثة: المكون الشيعي، والمكون السني، والمكون الكردي. (اين المكون العربي؟!) تاسعا، يقول الكثير من الناس، وانا منهم، ان النقاط السابقة صعبة التحقيق او ربما مستحيلة في المدى المنظور. وهذا صحيح. لكن وظيفة العارف اشاعة المعرفة السياسية الصحيحة. لان هذه المعرفة هي اساس الوعي السياسي العميق. ولا يمكننا اقامة حياة سياسية سليمة، ومن ثم بناء دولة حضارية حديثة، دون اشاعة هذا الوعي السياسي-المعرفي العميق. وظيفتي ككاتب المساهمةُ في اشاعة هذا المستوى من الوعي. وهو امر يقوم يقوم به كتاب اخرون ايضا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى كل من يدعو الى حكومة الاغلبية وانا منهم
رحلة جديدة لإعادة العراقيين العالقين في بيلاروسيا
الهايس يتهم الكاظمي بخداع الجمهور بخصوص محاولة اغتياله
حزب كردي يقود حراكا لتشكيل تحالف معارض بالبرلمان المقبل
قيادي في الفتح يعلق على امكانية الغاء الانتخابات العراقية
ثابت بشار: نينوى اصبحت ركيزة اسياسية في تحالف "حسم" بنوابنا العشرة
الحجامي يوضح حقيقة إقالته من دائرة صحة الكرخ
صالح يودع رئاسة الجمهورية.. الوطني الكردستاني يرشح اسماً جديداً للمنصب
بيان جديد للجنة رافضي الانتخابات من 6 نقاط ينتقد مجددا الكاظمي وبلاسخارت
سماحة السيد المدرسي: على الفائزين بالانتخابات أن يؤدوا دوراً إيجابياً في رسم مستقبل العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك