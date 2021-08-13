بعد ان عجزت حكومة الكاظمي الاعلامية : شاب ميساني يرمم مطبات وحفر طريق رئيسي في المحافظة .

ميسان / ظاهر العقيلي

اقدم شاب من محافظة ميسان وبجهود شخصية وبدراجته المسماة ( الستوته ) بوضع وخلط مواد لترميم عدد كبير من الحفر والمطبات في بداية طريق البتيرة والذي يطلق عليه ابناء المحافظة طريق الموت وذلك بعد ان عجزت حكومة الكاظمي الفيسبوكية على انشاء سايد ثان للطريق او حتى ترميمه او تبليط الطريق المذكور .

ومن جانبه عبر اهالي المحافظة عن امتعاضهم وسخطهم الكبيرين من حالة الامبالاة التي تطغي على حكومة الكاظمي ووزراءه المعنيين بالموضوع لاسيما مع حلول شهر محرك الحرام والذي يشهد كثافة في سير السيارات وبالاتجاهين ذهاب واياب في طريق عبارة عن سايد واحد مما تسبب في حدوث الكثير من حوادث السير .