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مصادر مطلعة : هجوم سيبراني امريكي صهيوني استهدف مراكز السيطرة الرئيسية للكهرباء ادى الى انقطاع تام للكهرباء ولازالت الحكومة ساكتة


 اكدت مصادر مطلعة ان هجوم سيبراني أمريكي صهيوني أستهدف مراكز السيطرة الرئيسية للكهرباء في محافظات الوسط والجنوب أدت الى ايقاف جميع المحطات بشكل تام وتحاول حكومة بن مشتت التستر على هذا لانه يكشف مدى فشل الحكومة وفسادهم .

وبينت تلك المصادر ‏ان ما تحدث به السفير البريطاني قبل اسابيع  من خلق ازمات لأجل اضطراب الوضع الداخلي وبالتالي هرج مرج ‎يخدم مصالحهم قد طبق فعليا على ارض الواقع .

وعلى صعيد اخر زودت الجمهورية الاسلامية في ايران العراق بالغاز عبر انبوبین وأعلنت شركة الغاز الايرانية عن تزويد العراق بالغاز عبر انبوبين.

وأشارت الشركة في تقرير لها أنها تزود العراق في الوقت الراهن عبر انبوبين، وأوضحت، بأن الأنبوب الأول يبدأ من مدينة "نفت شهر" التي تقع في محافظة "كرمانشاه" بغرب ايران، وينتهي الى العاصمة العراقية "بغداد"، ونوهت الشركة الى أن هذا الانبوب ينقل 30 مليون متر مكعب من الغاز.

كما وبينت الشركة الى أن الأنبوب الثاني، يبدأ من مدينة "آبادان" بجنوب غرب ايران ويصل الى مدينة "البصرة" العراقية، وينقل 13 مليون متر مكعب من الغاز.

ولفتت الشركة الى أن العراق لو كان لديه القدرة الاستيعابية لاستيراد المزيد من الغاز الايراني، فان الشركة قادرة على ايصال صادرات الغاز الايراني الى 50 مليون متر مكعب.

وشددت الشركة على أن ايران تواصل تصدير الغاز الى العراق على الرغم من أن الديون المستحقة على العراق لاستيراد الغاز الايراني ارتفعت الى أكثر من ملياري و500 مليون دولار.

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