الاستخبارات العسكرية تستولي على مخبأ للعبوات الناسفة في الانبار

أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى قطع طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية في الصحراء ضمن "أسود الجزيرة" الاستيلاء على مخبأ للعبوات الناسفة في الانبار.

وذكر بيان للقيادة انه بمعلومات استخبارية دقيقة وتعاون الأهالي تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٨ وقوة من فوج الطوارئ ٢٣ من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة في قضاء عنة بالانبار يضم ٣٤ عبوة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر معبأة بمادة نترات الامونيا شديدة الانفجار

وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث أضرار.

وذكر قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار إن "عمليات أسود الجزيرة التي انطلقت بمشاركة ثلاث قيادات ضمنت تفتيش المناطق غير الممسوكة بالقطعات كافة وقطعت طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية ومطاردتهم في عمق الصحراء".