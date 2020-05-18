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الامن النيابية: داعش الارهابي ينشط في 7 الاف دونم بمحافظة صلاح الدين


اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، بان تنظيم داعش ينشط في 7 الاف دونم في صلاح الدين.

وقال العزاوي في حديث صحفي ان “الحقائق التي يجب ان يدركها الراي العام وجود 14 قرى زراعية مهجورة في صلاح الدين قرب الحدود مع ديالى تحيط بها اراضي زراعية تزيد عن 7 الاف دونم تحولت الى بؤرة لنشاط داعش هي الاكبر على مستوى العراق”.

واضاف العزاوي، ان “تلك البؤرة هي سبب تصاعد وتيرة الهجمات الارهابية في ديالى ومناطق اخرى بسبب التسلل على الحدود مؤكدا بان تلك المناطق تحولت الى مشكلة امنية كبيرة تدفع ثمنها ديالى بالمقام الاول لقرب القرى المحررة في قاطع العظيم منها ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا في صفوف القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري والمدنيين”.

واشار العزاوي الى ان “اعادة مشك تلك القرى المهجورة واعادة الاهالي ضرورة امنية قصوى لدرء مخاطر الارهاب عن مناطق واسعة خاصة في ديالى التي تتحمل منذ اشهر طويلة ضغط امني بسبب تلك القرى”.

وكان داعش الارهابي شن سلسلة هجمات على القرى التي تقع قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين خلال الاسابيع الماضية ما ادى الى سقوط ضحايا.

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