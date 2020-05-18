لجنة التعديلات الدستورية تكشف أهم مطالب الكتل الكردية والسنية

كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية جمال كوجر، الاثنين، عن مقترحات الكتل السياسية بشأن تعديل الدستور، مبينا أن بعضها تتعارض مع توجهات الكتل الشيعية.

وقال كوجر في حديث صحفي إن “للجنة التعديلات الدستورية اتفقت على أن تكون جميع المقترحات المقدمة تحظى بالتوافق السياسي”، مشيرا الى أن “بعض المقترحات الواردة لا يمكن ضمها الى التعديلات الدستورية”.

وأضاف، أن “الكتل الكردية تطالب تضمين حصة من النفط لصالح الإقليم ضمن التعديلات”، لافتا الى أن “الكتل السنية تريد إلغاء المساءلة والعدالة وهذين الشرطين لا يمكن تحقيقهما في ظل رفض القوى الشيعية”